УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, хранимых в качестве вещественных доказательств по 256 уголовным производствам.

Согласно пунктам 94 и 96 «Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а так же их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» приказом министра внутренних дел Роберта Киут была создана специальная комиссия.

В состав комиссии под председательством первого заместителя министра Руслана Ажиба включены руководители подразделений Министерства внутренних дел – экспертно-криминалистического центра, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления уголовного розыска и управления собственной безопасности МВД Абхазии.

Для участия в специальной комиссии приглашены депутаты Парламента, представители Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по экологии и охране природы, Службы судебных исполнителей и члены Общественной палаты.

Членам комиссии были предоставлены сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых веществ, а так же о таре и упаковке, в которой они хранились. Все представленные к уничтожению экземпляры были опечатаны и скреплены подписями.

Как прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия, уничтожено порядка 855 грамм сильнодействующих наркотических средств и 240 грамм психотропных веществ, более пяти с половиной килограмм каннабиса, 873 корня наркосодержащих растений, а так же маковая солома и 18 тысяч пятьсот корней рассады запрещенных растений мака и конопли. Основная масса уничтожаемых веществ была изъята в период с 2020 по 2023 годы.

Об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, исследованных в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии и подлежащих уничтожению по постановлениям судов, составлен АКТ с прилагаемым списком наименований.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.