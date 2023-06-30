В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» В 2023 ГОДУ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провел совещание по итогам работы возглавляемой им Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025».

В 2023 году рассмотрено 103 заявления соискателей на участие в Программе. В соответствии с требованиями Программы было одобрено 67 заявлений граждан, включенных в Реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади.

В их числе:

– 20 заявлений инвалидов 1 группы, в том числе инвалидов 1 группы – участников Отечественной войны народа Абхазии;

– 25 заявлений лиц, на иждивении которых находится ребенок – инвалид или инвалид с детства;

– 17 заявлений сирот;

– 3 заявления многодетных семей, в которых 5 и более детей;

– 2 заявления семей погибших.

По решению Комиссии 30 заявителям было отказано в регистрации на участие в данной Программе согласно п. 3.3.1, п.3.3.2, п. 3.18.

Общая сумма расходов по обеспечению принятых решений составила 60 млн руб., что соответствует размерам ассигнований, выделенных государством на реализацию данной Программы.

Таким образом, работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» в текущем году завершена.

Об этом сообщает сайт КМ абхазии.