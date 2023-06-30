 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» В 2023 ГОДУ

Новости Пятница, 30 июня 2023 13:03
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» В 2023 ГОДУ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провел совещание по итогам работы возглавляемой им Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025».

В 2023 году рассмотрено 103 заявления соискателей на участие в Программе. В соответствии с требованиями Программы было одобрено 67 заявлений граждан, включенных в Реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади.

В их числе:

– 20 заявлений инвалидов 1 группы, в том числе инвалидов 1 группы – участников Отечественной войны народа Абхазии;  

– 25 заявлений лиц, на иждивении которых находится ребенок – инвалид или инвалид с детства;

– 17 заявлений сирот;

– 3 заявления многодетных семей, в которых 5 и более детей;

– 2 заявления семей погибших.

По решению Комиссии 30 заявителям было отказано в регистрации на участие в данной Программе согласно п. 3.3.1, п.3.3.2, п. 3.18.

Общая сумма расходов по обеспечению принятых решений составила 60 млн руб., что соответствует размерам ассигнований, выделенных государством на реализацию данной Программы.

Таким образом, работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» в текущем году завершена.

Об этом сообщает сайт КМ абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 13:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ СОТРУДНИКИ МЧС ТРАНСПОРТИРОВАЛИ ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.