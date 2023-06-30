СОТРУДНИКИ МЧС ТРАНСПОРТИРОВАЛИ ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОР
Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии оказали содействие РУП «Черноморэнерго» в транспортировке вышедшего из эксплуатации трансформатора подстанции «ИЭПиТ 110 кВт» в селе Яштхуа, Сухумского района.
Автоприцеп с 30-тонным трансформатором не смог продолжать движения из-за того, что прицеп с многотонным электрооборудованием развернуло относительно кабины водителя. Сотрудники подстанции обратились к спасателям.
При помощи лебёдки гусеничного тягача спасатели выровняли автоприцеп, что в свою очередь позволило дальнейшую транспортировку поврежденного трансформатора до места назначения.
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