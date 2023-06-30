 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС ТРАНСПОРТИРОВАЛИ ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОР

Новости Пятница, 30 июня 2023 13:11
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ МЧС ТРАНСПОРТИРОВАЛИ ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОР

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии оказали содействие РУП «Черноморэнерго» в транспортировке вышедшего из эксплуатации трансформатора подстанции «ИЭПиТ 110 кВт» в селе Яштхуа, Сухумского района.

Автоприцеп с 30-тонным трансформатором не смог продолжать движения из-за того, что прицеп с многотонным электрооборудованием развернуло относительно кабины водителя. Сотрудники подстанции обратились к спасателям.

При помощи лебёдки гусеничного тягача спасатели выровняли автоприцеп, что в свою очередь позволило дальнейшую транспортировку поврежденного трансформатора до места назначения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 13:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» В 2023 ГОДУ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛ В СУХУМСКОМ ПОРТУ ПАССАЖИРСКИЙ КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.