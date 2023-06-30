АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛ В СУХУМСКОМ ПОРТУ ПАССАЖИРСКИЙ КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР

В Сухумском порту побывал в пятницу утром президент Абхазии Аслан Бжания. Он ознакомился с работой принимающих служб.

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Круизный лайнер «Князь Владимир» совершил первый рейс с пассажирами в Сухум. На борту лайнера прибыл 81 пассажир.

Президента сопровождали министр внутренних дел Роберт Киут, и.о. председателя СГБ Тимур Ахиба, заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Рустам Латипов, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.

Аслан Бжания пообщался с сотрудниками пограничной и таможенной структур.

«Никаких излишних требований к туристам чтобы не было. Максимум лояльности, вежливо, культурно и предельно корректно», – сказал президент.

Он призвал абхазских пограничников оперативно-значимую информацию решать вместе с российскими коллегами.

Аслан Бжания поднялся на борт лайнера, где генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Александр Ткаченко рассказал, что с работниками Абхазского морского пароходства, с органами государственного управления в части взаимодействия по пограничному и таможенному контролю все вопросы урегулированы.

Об этом сообщает сайт главы государства.