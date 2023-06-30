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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С ЭПИДЕМИОЛОГАМИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 30 июня 2023 13:19
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СОВЕЩАНИЕ С ЭПИДЕМИОЛОГАМИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с руководителями районных и городских санитарно-эпидемиологических служб. В совещании приняли участие заместитель министра Саида Делба и начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация.

«Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же сложностями, с заболеваниями кишечной и ротовирусной инфекциями, это касается не только Республики Абхазия, но и всего Черноморского побережья. Хотел узнать на сколько вы готовы к курортному сезону какие сложности есть», – отметил Эдуард Бутба открывая совещание.

Министра проинформировали об эпидемиологической обстановке в районах, состоянии морской и питьевой воды.

По словам главного врача республиканской СЭС Аллы Беляевой, подготовлены три лаборатории для выявления кишечной инфекции.

«Отобрали пробы морской воды на наличие патогенных бактерии и вирусов. На сегодня вирусов не обнаружено», – сообщила она.

По словам Беляевой, хлорирование воды проходит только в Сухуме и Ткуарчале.

«Но в данный момент и в Ткуарчале есть проблемы, из-за обвала в верху реки которая обеспечивает город, вода загрязнилась. Через несколько дней ситуация исправится, вода очистится сама. Пока жители покупают бутилированную воду или набирают ее из родниковых источников», – сообщила главврач СЭС.

Районные и городские службы отметили необходимость постройки в каждом районе головных очистных сооружении, а также мусороперерабатывающих заводов. По их словам, практически все канализационные отходы стекают в море без соответствующей обработки.

Также существуют проблемы и с водоотводящими трубами, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации, что оказывает влияние на чистоту воды. Например, такая ситуация сейчас наблюдается в городе Новый Афон, даже с учетом того, что сейчас, там идут работы по замене труб.

Что касается Сухума, то последние анализы питьевой воды соответствуют норме.

Эпидемиологи также сообщили министру, что есть предприятия, которым районные и городские СЭС предписали закрыться, но они не выполняют указаний.

Беляева отметила, что в этом вопросе им необходима помощь правоохранительных органов.

По словам главврача, предприятия также не пугают и штрафы за несоблюдение санитарных эпидемиологических условий, они просто оплачивают их и продолжают работать также.

К концу совещания глава Минздрава поручил усилить санитарно-эпидемиологический контроль по всей республике.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 13:23

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