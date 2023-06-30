КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДАЧА ВОДЫ В ОЧАМЧЫРЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО ГОДА

«Новое водозаборное сооружение было построено из-за того, что не хватает воды для круглосуточной подачи в городе Очамчыра», – сказал Хмаил.

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Строительство водозаборного сооружения в селе Мыку завершено. Об этом журналистам рассказал руководитель подрядной организации Дазмир Хмаил.

В рамках Инвестпрограммы на строительство водозаборного сооружения было предусмотрено 52 млн рублей.

«На данном объекте работы ведутся с 2020 года. Мы построили два резервуара объемом по 10 тысяч кубов, пробурили 12 скважин, построили шиберное помещение для управления аварийным сбросом, установили новый трансформатор, провели освещение, построили здание для охраны объекта. Каждая скважина вырабатывает 30 кубометров воды в час, а все 12 – 360 кубометров в час», – рассказал он.

Водой из скважин заполняются резервуары, а затем она самотеком будет поступать в город.

«В Очамчыре ведутся работы по восстановлению одного из резервуаров, поэтому пустить воду в город мы пока не можем. Мы периодически наполняем резервуары и сливаем воду в речку, чтобы очищать насосы», – рассказал Хмаил.

По его словам, объект готов к эксплуатации, все работы были завершены в феврале 2023 года. Данный резервуар может обеспечивать водой город Очамчыра, а также части сел Мыку, Араду и Маркула.

Хмаил пояснил, что старая водозаборная галерея в с Мыку тоже будет функционировать. По информации генподрядчика, вода добывается с глубины от 37 до 40 метров.

«Санитарно-эпидемиологическая служба брала пробы воды, она чистая и пригодна для использования», – сказал Дазмир Хмаил.

Он сообющил, что все установленные насосы, приобретены на предприятии «Ливнынасос» (г. Ливны Орловской области).

«Мы приглашали специалистов из этой фирмы, и они проконсультировали нас, какие здесь насосы лучше установить», – сказал Хмаил.

Одна из проблем, которая существовала на водозаборном сооружении – это слабое напряжение электричества, поэтому был дополнительно установлен стабилизатор напряжения.

«Если свет отключат на два – три часа, то воды в резервуаре хватит на это время. Есть также запасные насосы. После завершения всех работ мы передадим их Очамчырскому водоканалу», – сказал Дазмир Хмаил.

Генеральный директор ООО «Юнистрой» Ираклий Квициния сообщил, что недавно были начаты работы по реставрации одного из резервуаров в городе Очамчыра.

«Идет реставрация правого резервуара, после этого мы соединим трубы, и вода будет подаваться в город», – уточнил Квициния.

Реставрация резервуара должна завершиться до конца текущего года.

Со своей стороны директор МУП «Водоканал» Очамчырского района Авдений Джопуа рассказал, по какой схеме происходит подача воды в городе.

«У нас два накопительных резервуара в городе, один из них действующий, оттуда подаем воду. Часть города получает воду с 7 утра до 9 вечера, а в 6-м микрорайоне подают воду с 7 вечера до 8 утра. После завершения всех работ, мы сможем круглосуточно подавать воду в город», – подытожил Джопуа.