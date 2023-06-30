Открывая пленарное заседание, заведующий кафедрой философии и культурологии АГУ, доктор философских наук, профессор Иван Тарба поблагодарил гостей за многолетнее плодотворное сотрудничество и выразил признательность ректору АГУ, академику Алеко Гварамия за поддержку в организации данного мероприятия.

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. В АГУ проходит VI Международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации: пространство и история».

Нужно отметить, что кафедра философии и культурологии вплотную сотрудничает со своими российскими коллегами с 2004 года и участвует в совместных научных проектах.

В рамках конференции состоялась презентация специального выпуска журнала «Философские науки», который посвящен Абхазии. В нем опубликованы научные статьи известных абхазских авторов, в том числе ученых АГУ.

Организаторы мероприятия: Кубанский государственный технологический университет, Абхазский государственный университет, Центр социокультурных исследований НИУ «Высшая школа экономики», Российско-Армянский университет при поддержке журнала «Вопросы философии».

Работа конференции продлится два дня, в течение которых в различных секциях будут представлены десятки научных докладов.