КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Адгура Агрба, в Сухуме проходит Координационное совещание правоохранительных органов республики, в рамках плана основных мероприятий по координационной деятельности правоохранительных органов. Подводятся итоги деятельности правоохранительных органов по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования хищений бюджетных средств и налоговых преступлений за период с 2020 по 2022 год.

В совещании принимают участие министр внутренних дел Роберт Киут, врио председателя СГБ Темур Ахиба, зампредседателя Государственного таможенного комитета Зураб Ашуба.

С основным докладом выступила и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Лиана Тарба.

Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности по противодействию экономической преступности является координация действий правоохранительных органов по борьбе с данными преступлениями.

Борьба с преступными посягательствами в бюджетной и налоговой сферах является необходимым условием для обеспечения экономической безопасности и развития нашей страны.

Основными направлениями этой работы являются своевременное выявление, пресечение, раскрытие и качественное расследование преступлений, возмещение причиненного государству ущерба.

Несмотря на наметившуюся в целом тенденцию укрепления финансовой налоговой дисциплин, проведенные правоохранительными,

контролирующими органами мероприятия и анализ прокурорской практики свидетельствуют об имеющих место фактах хищений бюджетных средств и налоговых преступлений.

В связи с чем подтверждается актуальность проблемы преступлений в указанных сферах.

Результаты деятельности контролирующих органов по вопросам выявления фактов хищений бюджетных средств и налоговых преступлений, свидетельствуют о следующем:

– Контрольной палатой Республики Абхазия за период с 2020-2022 г.г. в органы прокуратуры на выявленные нарушения бюджетного, налогового и иного законодательства Республики Абхазия направлено 9 материалов для дачи правовой оценки. По результатам проверки фактов, отраженных в материалах Контрольной палаты, Генеральной прокуратурой возбуждено 1 уголовное дело, в отношении 4 граждан Абхазии отказано в возбуждении уголовных дел в совершении преступлений по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РА за отсутствием в их действиях состава преступления; внесено 7 представлений в соответствующие органы в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь.

– Контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Республики Абхазия за период с 2020-2022 г.г. по результатам контрольных мероприятий в Генеральную прокуратуру для принятия решения направлено 3 материала проверок, из которых 1 материал по тематике обсуждения, по которому вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Также, по результатам контрольных мероприятий направлено 3 материала проверок в СГБ.

– МНС Абхазии за обсуждаемый период в отношении юридических лиц УНЮЛ ЦА МНС проведена 161 документальная налоговая проверка. Отделами налогообложения юридических лиц инспекций МНС в общей сложности проведено 1 491 комплексная и тематическая налоговая проверка. В отношении индивидуальных предпринимателей УНФЛ ЦА МНС проведено 68 документальных налоговых проверок, отделами налогообложения физических лиц инспекций МНС проведено более 105 налоговых проверок, за исключением инспекций по Ткуарчалскому и Галскому районов, которыми проверки индивидуальных предпринимателей в указанный период не проводились. Материалы проверок по выявленным фактам нарушений налогового законодательства Абхазии в органы прокуратуры за период 2020-2022 годы не направлялись.