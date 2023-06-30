МИНТУРИЗМА ВЫЯВИЛО САЙТЫ МОШЕННИКОВ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Министерством туризма Республики Абхазия в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию были выявлены сайты: www.sam-roscha.com и www.do-gagra.com

Министерство просит гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными Министерства туризма Республики Абхазия (https://www.mintourism-ra.org/) в разделе: Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия или обращаться по номеру горячей линии: 8 (800) 505-42-40.