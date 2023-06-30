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Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА ВЫЯВИЛО САЙТЫ МОШЕННИКОВ

Новости Пятница, 30 июня 2023 14:00
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МИНТУРИЗМА ВЫЯВИЛО САЙТЫ МОШЕННИКОВ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Министерством туризма Республики Абхазия в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию были выявлены сайты: www.sam-roscha.com и www.do-gagra.com

Министерство просит гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными Министерства туризма Республики Абхазия (https://www.mintourism-ra.org/) в разделе: Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия или обращаться по номеру горячей линии: 8 (800) 505-42-40.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 14:10

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