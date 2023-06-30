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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Новости Пятница, 30 июня 2023 14:11
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СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. С 19 по 29 июня в Сочи проходил Международный 37-й турнир по боксу, посвященный Герою Советского Союза М.К. Нагуляну. В нем приняли участие около 300 спортсменов со всех регионов России, Ингушетии, Карачаево-Черкесской республики, Абхазии и Узбекистана. Нашу республику представляли спортсмены секции бокса Управления по вопросам молодежи и спорта Администрации столицы.

По результатам турнира команда г. Сухум завоевала 5 золотых и две серебряные медали.

1 место в воз/к. 2013 г.р. – Саакян Сумбат и Ичмелян Эдгард;

1 место в воз/к. 2011-2012 г.р. – Шакая Леон ( 32 кг) и Хибба Эраст (40 кг);

1 место в воз/к. 2007-2008 г.р. – Лагвилава Леон (70 кг);

2 место в воз/к. 2011-2012 г.р. – Гучуа Алан ( 38 кг);

2 место в воз/к. 2009 -2010 г.р. – Беридзе Георгий (40 кг)

Тренируют команду Сухума Адлейба Беслан и Авидзба Давид.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 14:15

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