СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. С 19 по 29 июня в Сочи проходил Международный 37-й турнир по боксу, посвященный Герою Советского Союза М.К. Нагуляну. В нем приняли участие около 300 спортсменов со всех регионов России, Ингушетии, Карачаево-Черкесской республики, Абхазии и Узбекистана. Нашу республику представляли спортсмены секции бокса Управления по вопросам молодежи и спорта Администрации столицы.