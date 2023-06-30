 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ШКОЛЬНИКОВ НАГРАДИЛИ ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО

Новости Пятница, 30 июня 2023 14:15
Оцените материал
(0 голосов)
ШКОЛЬНИКОВ НАГРАДИЛИ ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа встретился со школьниками Асланом Торчуа и Анри Абухба, которые рискуя собой, спасли тонущего в море ребенка.

В тот день на море был шторм. Ребята сидели на берегу, когда услышали крик о помощи. Дети не задумываясь, бросились в воду и вытащили потерявшего сознание ребенка на берег. Вызвали скорую помощь и увезли его в больницу. 

Владимир Ануа в присутствии личного состава Министерства обороны поблагодарил подростков за бдительность, смелость и самоотверженность, подчеркнув, что благодаря их героическим действиям и быстрой реакции была спасена жизнь ребенка.

Приказом министра обороны Аслан Торчуа и Анри Абухба награждены ведомственной медалью.

Владимир Ануа также выразил благодарность родителям, учителям и наставникам за воспитание молодых людей, вручил грамоты и подарки школьникам за смелый поступок.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 14:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ИЮНЬ 2023 ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.