ШКОЛЬНИКОВ НАГРАДИЛИ ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО

В тот день на море был шторм. Ребята сидели на берегу, когда услышали крик о помощи. Дети не задумываясь, бросились в воду и вытащили потерявшего сознание ребенка на берег. Вызвали скорую помощь и увезли его в больницу.

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа встретился со школьниками Асланом Торчуа и Анри Абухба, которые рискуя собой, спасли тонущего в море ребенка.

Владимир Ануа в присутствии личного состава Министерства обороны поблагодарил подростков за бдительность, смелость и самоотверженность, подчеркнув, что благодаря их героическим действиям и быстрой реакции была спасена жизнь ребенка.

Приказом министра обороны Аслан Торчуа и Анри Абухба награждены ведомственной медалью.

Владимир Ануа также выразил благодарность родителям, учителям и наставникам за воспитание молодых людей, вручил грамоты и подарки школьникам за смелый поступок.