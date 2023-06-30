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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ИЮНЬ 2023 ГОДА

Новости Пятница, 30 июня 2023 14:20
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В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ИЮНЬ 2023 ГОДА

Сухум. 30 июня 2023. Абхазия-Информ. Министерством обороны Республики Абхазия подведены итоги подготовки войск (сил) за июнь 2023 года. Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием замминистров обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов были рассмотрены результаты деятельности Вооруженных сил по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, поддержанию воинской дисциплины и правопорядка, оперативной, боевой и мобилизационной подготовки штабов и войск.

Особое внимание было уделено развитию Вооруженных сил, их соответствию выполнять задачи с учетом современных вызовов и угроз, стоящих перед Республикой Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 30 июня 2023 14:24

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