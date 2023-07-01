СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Новости Суббота, 01 июля 2023 12:38
Сухум. 1 июля 2023. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Президент выразил решительную поддержку действиям руководства Российской Федерации по установлению законности и конституционного порядка. Сообщает сайт главы государства.
При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества главы государств отметили высокий уровень взаимодействия и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении.
Особое внимание уделено темам двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализации инфраструктурных проектов. Разговор носил содержательный и конструктивный характер.
В ходе разговора Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия.