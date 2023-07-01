 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МАТЧ МЕЖДУ СБОРНЫМИ АБХАЗИИ И АРЦАХА ОТМЕНЕН

Новости Суббота, 01 июля 2023 12:43
Оцените материал
(0 голосов)
МАТЧ МЕЖДУ СБОРНЫМИ АБХАЗИИ И АРЦАХА ОТМЕНЕН

Сухум. 1 июля 2023. Абхазия-Информ. Матч должен был пройти 10 июля на сухумском стадионе «Динамо» в рамках отборочного тура чемпионата мира ConIFA 2024.


«По причине нестабильной ситуации в Карабахе, Арцах не сможет принять участие в назначенный день, матч будет перенесен», - сообщает Федерация футбола Абхазии.

«Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, но мы понимаем этот вопрос. Мы находимся в контакте с Федерацией футбола Республики Абхазия для определения новой возможной даты игры. Все европейские ФА должны принять участие до 31 октября в отборочных матчах», - заявил президент европейского филиала Ассоциации Альберто Рискио на официальной странице ConIFA.

Напомним, что чемпионат мира ConIFA пройдет в 2024 году в Курдистане (Иран).
Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.