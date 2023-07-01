МАТЧ МЕЖДУ СБОРНЫМИ АБХАЗИИ И АРЦАХА ОТМЕНЕН

«По причине нестабильной ситуации в Карабахе, Арцах не сможет принять участие в назначенный день, матч будет перенесен», - сообщает Федерация футбола Абхазии.

«Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, но мы понимаем этот вопрос. Мы находимся в контакте с Федерацией футбола Республики Абхазия для определения новой возможной даты игры. Все европейские ФА должны принять участие до 31 октября в отборочных матчах», - заявил президент европейского филиала Ассоциации Альберто Рискио на официальной странице ConIFA.

Напомним, что чемпионат мира ConIFA пройдет в 2024 году в Курдистане (Иран).