МАТЧ МЕЖДУ СБОРНЫМИ АБХАЗИИ И АРЦАХА ОТМЕНЕН
Новости Суббота, 01 июля 2023 12:43
Сухум. 1 июля 2023. Абхазия-Информ. Матч должен был пройти 10 июля на сухумском стадионе «Динамо» в рамках отборочного тура чемпионата мира ConIFA 2024.
«По причине нестабильной ситуации в Карабахе, Арцах не сможет принять участие в назначенный день, матч будет перенесен», - сообщает Федерация футбола Абхазии.
«Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, но мы понимаем этот вопрос. Мы находимся в контакте с Федерацией футбола Республики Абхазия для определения новой возможной даты игры. Все европейские ФА должны принять участие до 31 октября в отборочных матчах», - заявил президент европейского филиала Ассоциации Альберто Рискио на официальной странице ConIFA.
Напомним, что чемпионат мира ConIFA пройдет в 2024 году в Курдистане (Иран).