30 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫСАДКИ АБХАЗСКОГО ДЕСАНТА В РАЙОНЕ СЕЛА ТАМЫШ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

2 июля 1993 года баржа ВМС Абхазии в сопровождении группы катеров под командованием Александра Воинского высадила десант в районе села Тамыш в назначенном месте, где была встречена бойцами Восточного фронта, подготовившими плацдарм для успешной высадки десанта.

Тамышский десант стал одной из значимых наступательных операций, предопределивших итог войны. В ходе боев тех дней погибло 57 бойцов абхазских армии, 153 получили ранения.

Президент Абхазия Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш в день 30-ой годовщины высадки Тамышского десанта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

** Из книги Спартака Жидкова «Бросок малой империи»

Наступление абхазов на Восточном фронте началось в 9 часов вечера 1 июля 1993 года. Бои возобновились по всей линии фронта, но главный удар был направлен на село Тамыш, у которого планировалась высадка морского десанта из Гудауты. Ожесточенные сражения развернулись вокруг укрепленных грузинами селений – Цагеры, Араду, Киндги, и возле важнейшей стратегической высоты у трассы – Ануаарху. Ткварчельцы взяли Тамыш к утру 2 июля и вышли к морю; к занятому ими участку побережья подошла баржа с десантным отрядом из трехсот человек – абхазов, северокавказцев, казаков,; с баржи выгрузили установку «Град» и боеприпасы. К вечеру 2 июля абхазы заняли Старые Киндги и установили 7-километровый «коридор» от Новых Киндги до Цагеры; лишь небольшие грузинские отряды удержались на важных высотах – в Тамышской школе и в Ануаарху. Грузинские войска в Сухуми были отрезаны от основных сил и впервые с начала войны оказались лишенными возможности получить подкрепления. Так началась предпоследняя, июльская битва за Сухуми, которая фактически определила исход грузино-абхазской войны.