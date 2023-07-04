ГРАЖДАНИН УЗБЕКИСТАНА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Сильнодействующее наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД и службы государственной безопасности Республики Абхазия в результате совместно проведенных оперативных мероприятий.

Задержан гражданин Республики Узбекистан Айтбаев Атабек Улугбек Ули 2001 г.р. у которого в ходе личного досмотра были обнаружены свертки, обмотанные пищевой пленкой, со светлым кристаллообразным веществом внутри. Также изъяты документы на имя задержанного, множество банковских карт и телефон.

В экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии установили, что масса наркотического средства «метадон», изъятого у задержанного, составила более 201 грамма.

По данному факту в отношении гражданина Айтбаева возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Последнему вменяется незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.