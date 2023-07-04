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Абхазия Информ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ЗАДЕРЖАН

Новости Вторник, 04 июля 2023 21:52
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ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ЗАДЕРЖАН

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД изъято похищенное имущество, задержан подозреваемый в краже, имевшей место в г. Сухум – Квачахия Аслан Геноевич 2002 г.р.

Находясь на набережной Диоскуров, Квачахия похитил барсетку с сотовым телефоном у несовершеннолетнего гражданина, после чего с места происшествия скрылся, но был оперативно задержан и уже дал признательные показания в содеянном.

Гражданин Квачахия помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 155 УК РА, проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 21:58

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