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Абхазия Информ

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АКВАТОРИИ И ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 04 июля 2023 21:48
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АКВАТОРИИ И ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Группа исследователей – сотрудников Севастопольского государственного университета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея проводит международные российско-абхазские комплексные исследования в акватории и прибрежной части Абхазии.

Исследования проводятся под руководством доцента кафедры «Востоковедение» СевГУ, заведующего Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья ИВ РАН, кандидата исторических наук В.В. Лебединского и директора Абхазского государственного музея, кандидата исторических наук А.И. Джопуа.

Подводная археологическая разведка проводится в акватории городов Гудаута, Новый Афон и Сухума. Исследования осуществляются с целью локализации и обследования подводных археологических объектов. В ходе работ проводится подводно-археологическая разведка в открытом море с использованием гидроакустического комплекса.

Запланированы исследования перспективных участков акватории, где высока вероятность обнаружения подводно-археологических объектов. Также стоит задача исследования уже выявленных памятников. Обнаруженные цели исследуются с применением телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и водолазной группы. 

Одновременно проводятся изыскания на прибрежных территориях, где расположены наземные памятники, которые также относятся к морской инфраструктуре древности и средневековья. Это – прибрежные поселения, оборонительные и портовые сооружения. Исследования проводятся с использованием современных технологий, таких как лидарная съемка.   

Программой исследований предусмотрено апробирование технологических карт по проведению мониторинга состояния объектов подводного культурного наследия, разработанного в рамках проекта «Морской культурный ландшафт» подпрограммы «Археонет» программы «Приоритет 2030».

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