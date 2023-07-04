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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ЯШТУХА ОТКРЫЛСЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

Новости Вторник, 04 июля 2023 21:41
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В СЕЛЕ ЯШТУХА ОТКРЫЛСЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Яштуха Сухумского района.

«Звено фельдшерских пунктов – это основа профилактики. Главное – вовремя понять, что человек болен и направить его на лечение. Это хорошее дело для жителей села», – сказал глава района Алхас Читанава.

В ФАПе два работника: фельдшер и медсестра. Они могут провести осмотр, оказать первую медицинскую помощь, снять кардиограмму, измерить уровень сатурации, артериальное давление, поставить капельницу.

Пункт подведомственен Сухумской районной поликлинике.

ФАП будет работать с 09:00 до 16:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 21:48

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