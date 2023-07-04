ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. 12 и 13 июля при поддержке проектного офиса ФАО ООН и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии пройдут тренинги под руководством международного эксперта Гильерме Мартинса в Сухуме в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии».

Помимо огромного опыта участия в различных академических и сельскохозяйственных программах, продвижения и разработки инноваций, полезных для винного сектора, он является преподавателем и научным сотрудником Bordeaux Sciences Agro, а также кандидатом микробиологии и биотехнологии.

Каждый день лекций будет разделен на теоретическую часть, которая будет проходить в конференц-зале в Сухуме, и практическую с выездом на винодельни. Всего за два дня будут охвачены следующие темы: винные микроорганизмы – ферментация и порча, сенсорные дефекты вина – причины, профилактика и лечение, дизайн и оборудование винодельни, энологические методы производства изысканных красных и белых вин.

Для участия в тренинге необходима предварительная запись.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращаться по номеру: +7940 772 42 35 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья.