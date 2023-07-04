ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СУХУМА
Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Администрация столицы представила План мероприятий к празднованию Дня Сухума.
7 июля в 19:00 на Набережной Махаджиров (колоннада) состоится концерт артистов российской эстрады. Организаторы – МКДЦ «Дом Москвы».
8 июля 2023 г.
13:00. В Центральном выставочном зале состоится выставка «Сухум – праздник, который всегда с тобой!».
14:00. Абхазское подворье «Аҟәа ашҭа». Набережная Махаджиров (от театра им. С. Чанба до Администрации президента).
17:00. Выставка молодых художников; фотовыставка «Сухум вчера и сегодня»; квиз (вопросы по истории Сухума с вручением подарков победителям); турнир по стрельбе из лука; настольные игры (шашки, шахматы, теннис); карта города.
Место проведения мероприятий: Набережная Махаджиров (парк у театра им. С. Чанба).
18:00. Развлекательные мероприятия для детей (интерактив, ростовые куклы, угощения) – Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).
18:00. Концерт «Островок классической музыки» – Набережная Махаджиров (у ресторана «Амра»).
20:30. Праздничный концерт «Сықалақь Аҟәа» – Набережная Махаджиров (колоннада).
22:00. Праздничный фейерверк – Сухумский морской порт.
9 июля 2023 г.
16:00. Гала-концерт международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын майдан Абхазия», г. Казань, Республика Татарстан – Набережная Махаджиров (колоннада).
18:00. Театр детского балета Fouetté, г. Пермь, Российская Федерация. Зрители смогут увидеть отрывки из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Набережная Махаджиров (колоннада).
20:00. Праздничный концерт «Ҳара ҳҳабла», Новый район (парк).