ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СУХУМА

7 июля в 19:00 на Набережной Махаджиров (колоннада) состоится концерт артистов российской эстрады. Организаторы – МКДЦ «Дом Москвы».

8 июля 2023 г.

13:00. В Центральном выставочном зале состоится выставка «Сухум – праздник, который всегда с тобой!».

14:00. Абхазское подворье «Аҟәа ашҭа». Набережная Махаджиров (от театра им. С. Чанба до Администрации президента).

17:00. Выставка молодых художников; фотовыставка «Сухум вчера и сегодня»; квиз (вопросы по истории Сухума с вручением подарков победителям); турнир по стрельбе из лука; настольные игры (шашки, шахматы, теннис); карта города.

Место проведения мероприятий: Набережная Махаджиров (парк у театра им. С. Чанба).

18:00. Развлекательные мероприятия для детей (интерактив, ростовые куклы, угощения) – Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).

18:00. Концерт «Островок классической музыки» – Набережная Махаджиров (у ресторана «Амра»).

20:30. Праздничный концерт «Сықалақь Аҟәа» – Набережная Махаджиров (колоннада).

22:00. Праздничный фейерверк – Сухумский морской порт.

9 июля 2023 г.

16:00. Гала-концерт международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын майдан Абхазия», г. Казань, Республика Татарстан – Набережная Махаджиров (колоннада).

18:00. Театр детского балета Fouetté, г. Пермь, Российская Федерация. Зрители смогут увидеть отрывки из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Набережная Махаджиров (колоннада).

20:00. Праздничный концерт «Ҳара ҳҳабла», Новый район (парк).