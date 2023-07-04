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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 129%

Новости Вторник, 04 июля 2023 21:19
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 129%

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за июнь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 300,2 млн руб. при плане – 262,6 млн руб. выполнение 114%.

За шесть месяцев 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1 893,7 млн руб. при плане 1 463,7 млн руб. Выполнение составило 129%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 430,0 млн руб.

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 123%, что в суммарном выражении равно 351,6 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 6 месяцев 2023 года ​составили:

По г. Сухум – при плане 830,0 млн руб. поступило 1 013,3 млн руб. выполнение 122%.

По Гагрскому району – при плане 262,8 млн руб. поступило 509,7 млн руб. выполнение 194%.

По Гудаутскому району – при плане 111,9 млн руб. поступило 141,0 млн руб. выполнение 126%.

По Сухумскому району – при плане 55,0 млн руб. поступило 74,0 млн руб. выполнение 135%.

По Гулрыпшскому району – при плане 43,5 млн руб. поступило 54,5 млн руб. выполнение 125%.

По Очамчырскому району – при плане 121,4 млн руб. поступило 50,7 млн руб. выполнение 42%.

По Ткуарчалскому району – при плане 16,7 млн руб. поступило – 18,4 млн руб. выполнение 111%.

По Галскому району – при плане 22,5 млн руб. поступило – 32,2 млн руб. выполнение 143%.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 21:22

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