 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЭР СУХУМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА НА ГОРЕ АХБЮК

Новости Вторник, 04 июля 2023 21:06
Оцените материал
(0 голосов)
МЭР СУХУМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА НА ГОРЕ АХБЮК

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. 4 июля 1993 года в ходе наступательной операции второму взводу батальона «Горец» было поручено выполнение ответственного задания – десантирование на высоту 584 – гору Ахбюк в Сухумском районе.

На памятное мероприятие на Ахбюк поднялись глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, его заместитель Автандил Сурманидзе, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, родственники погибших воинов, бойцы, которые участвовали в операции и выжили после засады и прямого обстрела вертолета, представители общественности.

«30 лет со дня трагедии, которая произошла на горе Ахбюк. Одна из основных трагедий периода того времени. Трагическая дата, но именно посредством героического поступка и таких акций со стороны наших ребят, ковалась победа в Отечественной войне народа Абхазии. Низкий поклон героям. Низкий поклон ушедшим. Низкий поклон тем, кто сегодня вместе с нами. Сегодня здесь вместе с нами много детей ветеранов, их братьев, сестер, жен и внуков. Дай бог, чтобы мы продолжали нести вперед славу тех героев, и продолжали возрождать нашу республику, которая освобождена ценой жизни наших молодых героев. Вечная память им. А тем, кто здравствует, долгих лет счастливой жизни вместе с нами в свободной Абхазии», – сказал спикер Парламента Лаша Ашуба, выступая на митинге.

Директор Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, пилот первого класса гражданской авиации СССР, Герой Абхазии Вячеслав Эшба – участник десанта на горе Ахбюк рассказал подробности операции: как все происходило – во сколько было приземление вертолета с абхазскими бойцами на горе Ахбюк, как попали в засаду и как часть команды, в том числе и он, уходила из окружения.

«Если бы мы тогда ту высоту взяли бы, совершенно по-другому пошли бы события. Перемирия не подписали бы, они не убежали бы», – сказал Вячеслав Эшба.

Командир батальона «Горец», Герой Абхазии Вианор Ашба поблагодарил всех присутствующих на памятном мероприятии и тех, кто установил памятник на этом месте, который еще надо доделывать.

Гора Ахбюк имела стратегическое значение для освобождения районов Цугуровки и Каман и города Сухума. Взятие горы давало хорошие возможности для развития наступления и освобождения Сухума, находящегося в руках грузинских войск. Эта стратегическая высота несколько раз переходила из рук в руки.

На вертолете МИ-8, вылетевшем из Гудауты, везли воду, снаряжение, боеприпасы и оружие абхазским бойцам, которые должны были находиться там. К сожалению, удерживавшее высоту абхазское подразделение вынуждено было отойти. Когда вертолет сел на высоте, часть десанта сумела покинуть машину. И практически сразу десантники оказались под плотным огнем грузинских гвардейцев. Выстрелом из гранатомета у вертолета была повреждена гидросистема, машина загорелась, и пилот уже не смог поднять вертолет в воздух.

Только 17 из 46 бойцов абхазской армии выжили в том бою. 29 человек погибли, пятеро из них числились пропавшими без вести. Позднее, в середине июля 1993 года, подразделение под командованием Вианора Ашба выбило противника с горы Ахбюк.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 21:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДВИГУ НА АХБЮКЕ – 30 ЛЕТ ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 129% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.