МЭР СУХУМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА НА ГОРЕ АХБЮК

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. 4 июля 1993 года в ходе наступательной операции второму взводу батальона «Горец» было поручено выполнение ответственного задания – десантирование на высоту 584 – гору Ахбюк в Сухумском районе.

На памятное мероприятие на Ахбюк поднялись глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, его заместитель Автандил Сурманидзе, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, родственники погибших воинов, бойцы, которые участвовали в операции и выжили после засады и прямого обстрела вертолета, представители общественности.

«30 лет со дня трагедии, которая произошла на горе Ахбюк. Одна из основных трагедий периода того времени. Трагическая дата, но именно посредством героического поступка и таких акций со стороны наших ребят, ковалась победа в Отечественной войне народа Абхазии. Низкий поклон героям. Низкий поклон ушедшим. Низкий поклон тем, кто сегодня вместе с нами. Сегодня здесь вместе с нами много детей ветеранов, их братьев, сестер, жен и внуков. Дай бог, чтобы мы продолжали нести вперед славу тех героев, и продолжали возрождать нашу республику, которая освобождена ценой жизни наших молодых героев. Вечная память им. А тем, кто здравствует, долгих лет счастливой жизни вместе с нами в свободной Абхазии», – сказал спикер Парламента Лаша Ашуба, выступая на митинге.

Директор Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, пилот первого класса гражданской авиации СССР, Герой Абхазии Вячеслав Эшба – участник десанта на горе Ахбюк рассказал подробности операции: как все происходило – во сколько было приземление вертолета с абхазскими бойцами на горе Ахбюк, как попали в засаду и как часть команды, в том числе и он, уходила из окружения.

«Если бы мы тогда ту высоту взяли бы, совершенно по-другому пошли бы события. Перемирия не подписали бы, они не убежали бы», – сказал Вячеслав Эшба.

Командир батальона «Горец», Герой Абхазии Вианор Ашба поблагодарил всех присутствующих на памятном мероприятии и тех, кто установил памятник на этом месте, который еще надо доделывать.

Гора Ахбюк имела стратегическое значение для освобождения районов Цугуровки и Каман и города Сухума. Взятие горы давало хорошие возможности для развития наступления и освобождения Сухума, находящегося в руках грузинских войск. Эта стратегическая высота несколько раз переходила из рук в руки.

На вертолете МИ-8, вылетевшем из Гудауты, везли воду, снаряжение, боеприпасы и оружие абхазским бойцам, которые должны были находиться там. К сожалению, удерживавшее высоту абхазское подразделение вынуждено было отойти. Когда вертолет сел на высоте, часть десанта сумела покинуть машину. И практически сразу десантники оказались под плотным огнем грузинских гвардейцев. Выстрелом из гранатомета у вертолета была повреждена гидросистема, машина загорелась, и пилот уже не смог поднять вертолет в воздух.

Только 17 из 46 бойцов абхазской армии выжили в том бою. 29 человек погибли, пятеро из них числились пропавшими без вести. Позднее, в середине июля 1993 года, подразделение под командованием Вианора Ашба выбило противника с горы Ахбюк.

Об этом сообщает сайт столицы.