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Абхазия Информ

ПОДВИГУ НА АХБЮКЕ – 30 ЛЕТ

Новости Вторник, 04 июля 2023 21:01
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ПОДВИГУ НА АХБЮКЕ – 30 ЛЕТ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Спикер Народного собрания Республики Абхазия Лаша Ашуба и депутаты Парламента почтили память погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в ходе июльской наступательной операции. Они возложили цветы к памятнику погибшим на горе Ахбюк.

4 июля 1993 года на гору Ахбюк приземлился вертолет МИ-8 с абхазским десантом. 46 воинов батальона «Горец» попали под гранатометный огонь. 29 человек погибли.

По расчётам абхазского командования, вершина Ахбюк не была занята грузинскими войсками. Однако, как только вертолет с десантом приземлился на поляне, по нему стали стрелять, в том числе и из гранатометов. Абхазские бойцы пытались выйти из вертолета и занять оборону, но не все успели.

Некоторым бойцам все же удалось выпрыгнуть из горящего вертолета и начать отстреливаться. Из боя живыми вышли только 17 человек.

Гора Ахбюк имела стратегическое значение на Шромском направлении Гумистинского фронта. Она является одной из главных вершин, нависающих над Сухумом. С взятием этой высоты, абхазская армия могла продвигаться дальше для освобождения столицы.

Позднее под командованием Сергея Аршба отряд из 65 человек, в котором участвовали и десантники, оставшиеся в живых после боя 4 июля, освободил гору Ахбюк.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 21:05

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