АЛЕКСАНДР АНКВАБ И МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В СУХУМЕ

Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Российская делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым посетила Абхазию с рабочим визитом. Поездка началась с осмотра объектов, восстанавливаемых в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2023-2025 годы.

По результатам выездных осмотров в правительстве Республики Абхазия состоялась встреча премьер-министра Александра Анкваба и министра экономического развития России Максима Решетникова. Стороны обсудили вопросы эффективного использования российской финансовой помощи в 2023 году, реализацию инвестиционной программы, государственную поддержку инвестиционной деятельности в республике, вопросы энергообеспечения и расширения взаимодействия в сфере туризма.

Александр Анкваб открыл совещание со слов приветствия и благодарности за эффективную двухстороннюю работу:

«Все мероприятия, реализуемые в рамках основополагающих документов, подписанных между дружественными странами, Абхазией и Россией, - архиважны для граждан республики, важны для экономической стабильности и экономического развития государства. Помимо мероприятий по восстановлению электроэнергетической системы в Абхазии, наиболее важным является запуск Аэропорта. Восстановление авиасообщения с Россией в свою очередь станет не только хорошим решением транспортных задач, но и фактором роста экономического потенциала. В реализации всех совместных мероприятий мы готовы применить системный и комплексный подход».

В обозримой перспективе при участии российских инвесторов в республике будет восстановлен международный аэропорт «Сухум» и аэропорт «Бабушара», будут возведены три крупных гостиничных комплекса рядом с Пицундой.

«Все эти объекты инфраструктуры станут новыми точками роста для туристической сферы Абхазии и всей экономики страны в целом, – подчеркнул Максим Решетников. – Развитие инфраструктуры, в свою очередь, позволит российским компаниям более активно выходить на абхазский рынок и находить новые возможности для развития. Все реализованные проекты останутся здесь и будут работать на благополучие республики».

Абхазия, по его словам, способна стать туристическим магнитом для огромного количества россиян. Только в прошлом году страну посетило более 1 млн российских туристов. В Абхазии их привлекает красивая природа, уникальная культура и гостеприимство местных жителей.

Делегация оценила темпы реконструкции подстанции «Алахадзы». Ремонт позволит увеличить трансформаторную мощность объекта, что позволит наладить электроснабжение строящихся гостиничных комплексов в Пицунде и часть жилых домов Гагрского района республики.

Следующим объектом посещения стала Пицунда, где в 2026 году на 46 гектарах земли возле природного озера и реликтовой рощи будет построен крупный гостиничный комплекс.

В Гудаутском районе делегация ознакомилась с завершающим этапом реконструкции подстанции «Бзыпь» на 220 кВ. Старейшая подстанция впервые была введена в эксплуатацию в 1964 и по сей день является основным центром электропитания Гагрского и Гудаутского районов. Окончание работ запланировано в декабре нынешнего года.

В Гулрыпшском районе осмотрели территорию реконструкции двух подстанций на 110 кВ – «Агудзера» и «Дранда», которые предназначены для электроснабжения аэропорта в городе Сухум и полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт. Ознакомились также со строительством самого полигона. Работы находятся на стадии завершения. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит разгрузить уже имеющийся полигон для размещения отходов и в целом улучшит экологическую обстановку в республике.

Об этом сообщает сайт правительства.