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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МАКСИМОМ РЕШЕТНИКОВЫМ

Новости Вторник, 04 июля 2023 20:41
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Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Республики Абхазия Аслана Бжания с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым.

На встрече обсуждались вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 04 июля 2023 20:48

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