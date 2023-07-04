АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МАКСИМОМ РЕШЕТНИКОВЫМ
Новости Вторник, 04 июля 2023 20:41
Сухум. 4 июля 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Республики Абхазия Аслана Бжания с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым.
На встрече обсуждались вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
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