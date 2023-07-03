ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РОМАНА ДЖУГЕЛИЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства ур. с. Лыхны, Гудаутского района, Джугелия Романа Лавриковича, 1986 года, а также по факту незаконного ношения, хранения и перевозке огнестрельного оружия со стороны неустановленного следствием лица, т.е. по ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что 03 июля 2023 года, примерно в 00 часов 30 минут, в селе Абгархук, Гудаутского района, на обочине проезжей части дороги, был обнаружен автомобиль ВАЗ 2107 в котором, – на водительском сиденье с признаками насильственной смерти было обнаружено тело Джугелия Р.Л.

Выездом оперативно-следственной группы проведен осмотр места происшествия, изъята одна пуля калибра 9,19 мм, а на теле, в области головы Джугелия Р.Л. обнаружено сквозное огнестрельное ранение.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователем даны поручения органам внутренних дел на установление мотивов и лица совершившего убийство Джугелия Р.Л.

Уголовное дело расследуется прокуратурой Гудаутского района.