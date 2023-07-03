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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ АПСАР ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ В ГОНКОНГЕ

Новости Понедельник, 03 июля 2023 17:49
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АБХАЗСКИЙ АПСАР ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ В ГОНКОНГЕ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателия рассказал премьер-министру Александру Анквабу и вице-премьерам Кристине Озган и Владимиру Делбе об итогах участия Нацбанка в Гонконгской международной нумизматической ярмарке. Он принял участие в деловой части программы мероприятия, а также в аукционной.

Экспонируемыми продуктами Абхазии стали две банкноты и более 50 видов монет. Объем реализованных банкнот в рамках выставки составил порядка 2 млн рублей. Банкноты абхазского банка приобрели нумизматы из более чем 30 стран мира.

Барателия отметил, что интерес приобрести абхазские банкноты не пропал и после мероприятия: «С банком выходят на связь с помощью QR-кода, размещенного на банкноте, и интересуются, как приобрести банкноты посредством онлайн-заказа».

Гонконгская международная нумизматическая ярмарка является ведущим нумизматическим событием в Азии с участием монет и валюты всех уголков земного шара.

Кроме того, Барателия рассказал о работе банковского сектора за первое полугодие 2023 года.

Обороты Национальной платежной системы за шесть месяцев 2023 года составили 13 978 млн рублей, что на 15 % превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 года.

В первом полугодие 2023 года была продолжена работа, направленная на расширение платежной инфраструктуры Национальной платежной системы. Объем безналичных операций через инфраструктуру Национальной платежной системы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 40%, и составил 4 612 млн рублей.

Вырос объем операций по картам АПРА за пределами Абхазии и составил 45 млн рублей, что превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 года на 39%.

По предварительным данным, кредитные организации, реализующие план мер по финансовому оздоровлению, показывают положительные результаты. В частности, Сбербанк Абхазии первое полугодие 2023 года завершил с прибылью.

В ближайшие дни Банк Абхазии получит официальные данные от кредитных организаций, которые будут размещены на сайте Банка Абхазии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 17:53

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