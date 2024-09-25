ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ИНЦИДЕНТА В ЗДАНИИ АГУ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Отделом дознания Управления внутренних дел по городу Сухум проводится процессуальная проверка по факту инцидента, имевшего место 24 сентября 2024 года в здании Абхазского государственного университета.

Материалами проверки установлено, что примерно в 11 часов 24 сентября 2024 г., Багателия Ираклий Нугзарович явился в Абхазский государственный Университет в городе Сухум, где в коридоре, перед одной из учебных аудиторий, на почве личных неприязненных отношений нанес удар в область лица Дбар Дмитрию Зауровичу, после чего скрылся с места происшествия.

Приняты меры по установлению места нахождения и задержание гражданина Багателия Ираклия Нугзаровича.

Об этом сообщает сайт МВД.