 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ИНЦИДЕНТА В ЗДАНИИ АГУ

Новости Среда, 25 сентября 2024 18:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ИНЦИДЕНТА В ЗДАНИИ АГУ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Отделом дознания Управления внутренних дел по городу Сухум проводится процессуальная проверка по факту инцидента, имевшего место 24 сентября 2024 года в здании Абхазского государственного университета.

Материалами проверки установлено, что примерно в 11 часов 24 сентября 2024 г., Багателия Ираклий Нугзарович явился в Абхазский государственный Университет в городе Сухум, где в коридоре, перед одной из учебных аудиторий, на почве личных неприязненных отношений нанес удар в область лица Дбар Дмитрию Зауровичу, после чего скрылся с места происшествия.

Приняты меры по установлению места нахождения и задержание гражданина Багателия Ираклия Нугзаровича.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 25 сентября 2024 18:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 31-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМ И ДНЯ ПОБЕДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.