ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 31-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМ И ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и праздновании 31-й годовщины освобождения города Сухум и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Мероприятия пройдут 27-30 сентября 2024 года в Сухуме.

План проведения мероприятий:

25-28 сентября, 10:00 – традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум», посвящённый Дню Победы и Независимости Республики Абхазия (среди юношей 2008-2010 г.р.). Дворец спорта им. С. Багапш.

26 сентября, 11:00 – конкурс рисунка на асфальте Набережная Махаджиров (у Абхазского госдрамтеатра).

01-04 октября, 10:00 – традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум», посвящённый Дню Победы и Независимости Республики Абхазия (среди девушек 2008-2010 г.р.). Дворец спорта им. С. Багапш.

03-05 октября, 10:00 – международный турнир по самбо «Кубок Победы» (ДЮСШ).

27 сентября 2024 г.

10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Парк Славы (ул. Аидгылара).

11:00 – детский рейтинговый шахматный турнир, посвященный дню освобождения города Сухум и Дню Победы и Независимости РА (Сухумская детская шахматная школа им. А. Карпова).

11:00 – соревнования по национальным видам спорта (парк им. Е. Эшба).

11:00 – пленэр (детская художественная школа) Набережная Махаджиров (парк у театра им. С. Чанба).

11:00 – военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы». Выставка. (площадь им. С. Багапш).

14:00 – оварищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. мини-футбольное поле «Совмин» (ул. ген. Дбар).

18:00 – праздничный концерт Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

30 сентября 2024 г.

10:00 – церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. парк Славы (ул. Аидгылара).

11:00 – парад (торжественное прохождение парадных расчетов). Бессмертный полк. парк Славы (ул. Аидгылара).

11.30 – велопробег. Сбор участников у колоннады (пр. Леона,1). Передвижение: пр. Леона – ул. Ардзинба – ул. Чачба – пр. Аиааира – ул. Адлейба – Н. Эшера, мемориал

В. Ардзинба и обратно. Набережная Махаджиров (колоннада).

17.00 – праздничный концерт с участием мастеров искусств Абхазии (Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба).

19.00 – праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Набережная Махаджиров (колоннада).

20.30 – праздничный фейерверк. Набережная Махаджиров.

Об этом сообщает сайт столицы.