26 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

О заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2024 года;

Об утверждении Перечня специалистов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

О внесении изменений в Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 2 декабря 2005 года №302 «Об утверждении порядка организации системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Абхазия»;

​Об установлении ежемесячного государственного пособия гражданам Республики Абхазия, а также иностранным гражданам либо лицам без гражданства, имеющим действительный вид на жительство в Республике Абхазия, нуждающимся в социальной помощи и защите;

​Об утверждении границ Дендрологического парка Государственного научного учреждения «Ботанический институт Академии наук Абхазии»;

​О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 августа 2001 года №142 «О порядке заготовки и вывоза за пределы республики особо ценных декоративных и интродуцированных растений»;

​О проекте Плана совместных мероприятий в области статистики на 2025-2027 годы Государственного комитета Республики Абхазия по статистике и Федеральной службы государственной статистики (Российская Федерация);​

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;

​О проекте Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2024 год»;

​О даче согласия Администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Ладога» земельного участка площадью 0,10 га в г. Гагра, микрорайон «Кемпинг», для строительства средства размещения гостиничного типа;​

О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Дельта - М» земельного участка площадью 0,6658 га в с. Псырдзха для строительства средства размещения санаторно-курортного типа.