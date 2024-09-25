НОВОГОДНИЙ ТУР В АБХАЗИЮ ОБОЙДЕТСЯ РОССИЯНАМ В 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Специалисты рассказали о расценках на новогодние путевки в Абхазию. Об этом сообщает портал АБН24. Пресс-служба уведомляет, что стала известна стоимость отдыха в Абхазии в новогодний период. Примечательно, что в текущем году спрос на поездки в Абхазию в период зимних праздников значительно увеличился.

При этом многие отечественные путешественники негодуют из-за повышения цен на отдых в Новый год.

Так, например, средняя стоимость перелета и проживания обойдется российским туристам в 95 тысяч рублей. Примечательно, что цена указана с расчетом на проживание в отеле с рейтингом три звезды. Если к названной стоимости добавить стоимость завтраков, то ценник может подняться до 120 тысяч рублей.

В данном случае стоит отметить, что цена завтрака в среднем будет равна 1500 рублей, а за двоих придется платить не менее 3 тысяч рублей.

Специалисты заключают, что даже отдельная бронь номеров в отеле и авиабилетов не позволит ощутимо сэкономить на отдыхе в Абхазии. По стоимости курорт ближнего зарубежья сравнивают с Египтом.