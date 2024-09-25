 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВОГОДНИЙ ТУР В АБХАЗИЮ ОБОЙДЕТСЯ РОССИЯНАМ В 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новости Среда, 25 сентября 2024 18:27
Оцените материал
(0 голосов)
НОВОГОДНИЙ ТУР В АБХАЗИЮ ОБОЙДЕТСЯ РОССИЯНАМ В 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 25 сентября 2024. Абхазия-Информ. Специалисты рассказали о расценках на новогодние путевки в Абхазию. Об этом сообщает портал АБН24. Пресс-служба уведомляет, что стала известна стоимость отдыха в Абхазии в новогодний период. Примечательно, что в текущем году спрос на поездки в Абхазию в период зимних праздников значительно увеличился.

При этом многие отечественные путешественники негодуют из-за повышения цен на отдых в Новый год.

Так, например, средняя стоимость перелета и проживания обойдется российским туристам в 95 тысяч рублей. Примечательно, что цена указана с расчетом на проживание в отеле с рейтингом три звезды. Если к названной стоимости добавить стоимость завтраков, то ценник может подняться до 120 тысяч рублей.

В данном случае стоит отметить, что цена завтрака в среднем будет равна 1500 рублей, а за двоих придется платить не менее 3 тысяч рублей.

Специалисты заключают, что даже отдельная бронь номеров в отеле и авиабилетов не позволит ощутимо сэкономить на отдыхе в Абхазии. По стоимости курорт ближнего зарубежья сравнивают с Египтом.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 25 сентября 2024 18:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 26 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.