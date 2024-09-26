АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Главнокомандующий Вооруженными силами, президент Аслан Бжания принял участие в торжественном собрании, посвященном 31-ой годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Мероприятие прошло в Министерстве обороны. «В поздравительной речи глава государства сказал:

«Товарищи офицеры,

Для меня, как главнокомандующего вооружёнными силами, большая честь в преддверии великого праздника – Дня Победы и Независимости – встретиться с вами, защитниками Родины.

Прошел 31 год с того дня, как наши доблестные воины под командованием национального лидера Владислава Ардзинба освободили Абхазию от грузинских оккупантов. Многие из вас, кто сидит в этом зале, принимали участие в Отечественной войне, героически сражались за свободу родной земли. Вы по-прежнему в строю, передаете свои опыт и знания молодому поколению. Ваш жизненный путь является ярким примером бескорыстного служения Отечеству.

В канун Дня Победы в Отечественной войне мы обязаны вспомнить тех, кто отдал свои молодые жизни за свободу Абхазии. Мы преклоняемся перед их светлой памятью. Бесконечно благодарны отцам и матерям, воспитавшим бесстрашных героев.

Товарищи офицеры, страна гордится вами – верными солдатами Родины. Вооруженные силы Абхазии совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняют рубежи нашего государства. Руководство страны делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения нашей армии, и в этом направлении работа будет продолжена.

Дорогие друзья! Искренне поздравляю Вас с праздником - Днем Победы и независимости! Желаю каждому военнослужащему крепкого здоровья, успехов и благополучия. Мира и процветания вашим семьям.

С праздником!»

Руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия зачитал Указы главы государства о присвоении очередных воинских званий по случаю 31-ой годовщины Дня Победы и Независимости.

Полковники Вадим Кортава и Давид Бжания удостоены очередного воинского звания «генерал-майор.