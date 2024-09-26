В СЕЛЕ ЧЛОУ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ИМЕНИ МУРАТА КУДЖЕВА

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Очамчырского районного Собрания рассмотрели вопрос и проголосовали за переименование одной из улиц с. Члоу в улицу имени Мурата Алиевича Куджева – добровольца из Карачаево-Черкессии, погибшего на Гумистинском фронте во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., посмертно награждённого медалью «За отвагу».

Также депутаты проголосовали за переименование парка в с. Адзюбжа (ныне «Аллея дружбы») в парк имени великого абхазского поэта, основоположника абхазской литературы Д. И. Гулия.

Далее депутатам были представлены отчёты о проделанной работе за 8 месяцев текущего года Отдела культуры, Отдела молодёжи и спорта, Отдела туризма, МС и СМИ и Отдела образования.

Последним в повестке сессии стоял вопрос о учреждении МУП «Пляж сервис» Администрации Очамчырского района, который депутаты отклонили.