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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 15:27
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КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных Дел Республики Абхазия прокомментировало высказывания Ираклия Кобахидзе.

«Ознакомились с высказыванием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в ходе его выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября 2024 г.

В очередной раз услышали из раза в раз повторяющуюся риторику грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами.

Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого.

Снова призываем Грузию подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы и признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства», – говорится в комментарии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 15:28

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