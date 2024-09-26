КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных Дел Республики Абхазия прокомментировало высказывания Ираклия Кобахидзе.
«Ознакомились с высказыванием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в ходе его выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября 2024 г.
В очередной раз услышали из раза в раз повторяющуюся риторику грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами.
Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого.
Снова призываем Грузию подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы и признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства», – говорится в комментарии.
Последнее от Super User
- В СЕЛЕ ЧЛОУ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ИМЕНИ МУРАТА КУДЖЕВА
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
- НОВОГОДНИЙ ТУР В АБХАЗИЮ ОБОЙДЕТСЯ РОССИЯНАМ В 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
- 26 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 31-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМ И ДНЯ ПОБЕДЫ