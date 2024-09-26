КМ УТВЕРЖДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . На очередном заседании Кабинета министров, прошедшем под председательством премьер-министра Александра Анкваб, члены правительства рассмотрели и приняли решения по 14 вопросам повестки дня.

КМ утвердил Положение о порядке оказания психиатрической помощи в Республике Абхазия, которые устанавливает основание и порядок оказания психиатрической помощи, в том числе принудительной госпитализации больных с психиатрическими расстройствами, права и обязанности медицинского персонала, оказывающего такую помощь, права психиатрических больных, обязанности государственных органов и организаций в области защиты прав и законных интересов этой категории больных и оказания им социально-правовой помощи, а также порядок защиты населения от опасных действий указанных больных.

Стоит отметить, что такое положение в Абхазии принимается впервые.

Согласно документу, психиатрическая помощь оказывается по основаниям и в порядке, которые установлены Положением и законодательством Республики Абхазия, и включает в себя психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и диагностику психических расстройств, лечение лиц, страдающих психическими расстройствами.

Психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина.

Положение распространяется на граждан Республики Абхазия, а также иностранных граждан либо лиц без гражданства, имеющих действительный вид на жительство в Республике Абхазия, при оказании им психиатрической помощи и применяется в отношении всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Республики Абхазия.

За лицами, страдающими психическими расстройствами закрепляются права:

– психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Республики Абхазия.

– несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного представителя, а лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство его законного представителя в порядке, установленном настоящим Положением и законодательством Республики Абхазия.

– лицо, обратившееся за оказанием психиатрической помощи, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела II Положения, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, установленных настоящим Положением и законодательством Республики Абхазия. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет данное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.

– лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Республики Абхазия и законодательством Республики Абхазия. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия.

Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на:

– уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства;

– получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения;

– психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности по месту жительства;

– пребывание в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической помощи в таких условиях;

– все виды лечения по медицинским показаниям;

– оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

– предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве объекта испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных препаратов для медицинского применения, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, научных исследований или обучения, от фото-, видео-или киносъемки;

– приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым настоящим Положением;

– помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, установленном законом.

Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, в стационарных учреждениях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут ответственность в соответствии с законодательством

Республики Абхазия.

Гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по своему выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформление представительства производится в порядке, установленном гражданским и гражданским процессуальным законодательством Республики Абхазия.

При оказании психиатрической помощи защиту прав и законных интересов лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет его опекун, защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет осуществляет один из родителей или иной законный представитель.

Защиту прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиатрической помощи может осуществлять адвокат.

При реализации гражданином своих прав и свобод требования предоставления сведений о состоянии его психического здоровья либо обследования его врачом-психиатром допускаются лишь в случаях, установленных законами Республики Абхазия.

Сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя им могут быть предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной ему психиатрической помощи.

Право на врачебную деятельность по оказанию психиатрической помощи имеет врач-психиатр, получивший высшее медицинское образование и подтвердивший свою квалификацию в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Деятельность врача-психиатра, иных специалистов и медицинского персонала по оказанию психиатрической помощи основывается на профессиональной этике и осуществляется в соответствии с законом.