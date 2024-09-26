Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . Правительство утвердило Правила казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2023 года №5833-с-VII «О республиканском бюджете на 2024 год».

Документ предписывает Министерству финансов Республики Абхазия обеспечить казначейское сопровождение средств, направляемых Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерого» в качестве субсидии из республиканского бюджета в рамках Соглашения о государственно-частном партнёрстве о восстановлении имущественного комплекса «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 октября 2023 года №158 на проведение работ по обеспечению аэропорта и аэродрома электроэнергией первой особой категории в объеме не более 4 МВт.

Министерству энергетики и транспорта Республики Абхазия являющимся распорядителем средств Республиканского бюджета в рамках казначейского сопровождения средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжения, предписано предусмотреть в соглашении о предоставлении субсидии условия, предусмотренные пунктом 1 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2023 года №5833-с-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 февраля 2024 года №11.

Говоря простым языком, отныне все средства поступающие на счет РУП «Черноморэнерго» предназначенные на обеспечение функционирования аэропорта «Сухум» (целевой направленности) подлежат учету в Казначействе.

«Это повысит целевой характер и эффективность использования субсидий и ни в коем случае не позволит отвлекать эти средства на какие-либо иные цели. И это, несмотря на то, что после того, как деньги из бюджетной системы попадают в унитарные предприятия, они теряют статус бюджетных средств. Для того, чтобы их сберечь, предлагается механизм казначейского сопровождения», – сказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Он также сообщил, что первый платеж в размере 25 млн рублей уже осуществлен.