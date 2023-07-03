ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕГУСТАЦИЮ ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ
Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. 6 июля в 17:00 состоится дегустация фермерских сыров в магазине «Ацыбра» по адресу улица Ардзинба 74, ТЦ «Националь» 1 этаж.
На мероприятии будет представлен широкий ассортимент натуральных сыров – сулугун, копченый сыр, а также эксклюзивные – халлуми, скаморца, монтеррей Джек, чеддер, виндзор, камблю, фета, брынза и многое другое, тщательно изготовленных фермерами-участницами проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) и ООН-Женщины.
Эти сыры производятся с использованием современных методов, обеспечивающих высочайшее качество и изысканный вкус.
У гостей будет возможность лично продегустировать продукцию, пообщаться с фермерами и больше узнать о производстве молочной продукции. Это мероприятие также подчеркнет важность поддержки местного сельского хозяйства.
С 2020 года, ФАО и «ООН-Женщины» реализуют совместный проект «Поддержка
женщин в производстве домашней молочной продукции», в котором ставят перед собой цель помочь женщинам фермерам расширить свои экономические возможности путем улучшения качества молока и производства новых видов сыра.
Вход свободный.
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