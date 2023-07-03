ПРЕМЬЕР АБХАЗИИ НАЗВАЛ «ГЛУПОСТЯМИ» ПЛАНЫ ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИИ ВЗЯТЬ АБХАЗИЮ И СОЧИ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в эфире НСН назвал глупостями планы грузинской оппозиции войти в Абхазию и захватить Сочи.

«Вы знаете, я всякие глупости не комментирую. Есть то, что можно комментировать. Есть то, что комментировать невозможно. Всего доброго, до свидания», – сказал Анкваб.