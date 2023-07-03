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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР АБХАЗИИ НАЗВАЛ «ГЛУПОСТЯМИ» ПЛАНЫ ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИИ ВЗЯТЬ АБХАЗИЮ И СОЧИ

Новости Понедельник, 03 июля 2023 16:36
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ПРЕМЬЕР АБХАЗИИ НАЗВАЛ «ГЛУПОСТЯМИ» ПЛАНЫ ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИИ ВЗЯТЬ АБХАЗИЮ И СОЧИ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в эфире НСН назвал глупостями планы грузинской оппозиции войти в Абхазию и захватить Сочи.

«Вы знаете, я всякие глупости не комментирую. Есть то, что можно комментировать. Есть то, что комментировать невозможно. Всего доброго, до свидания», – сказал Анкваб.

Ранее представители грузинской оппозиции планировали воспользоваться мятежом Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», чтобы войти на танках «не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

https://nsn.fm/in-the-world/

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 16:44

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