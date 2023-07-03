 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ НАЧАЛИ МАССОВО ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Новости Понедельник, 03 июля 2023 16:29
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ НАЧАЛИ МАССОВО ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Жители Абхазии массово пожаловались на поведение российских туристов. Отдыхающих обвинили в нежелании соблюдать традиции и высокомерии.

Абхазы рассказали, что гости из России относятся к местным жителям свысока. Туристы ходят в населённых пунктах республики полуодетыми, заходят в кафе в мокрых купальниках, грубят в ответ на замечания. Некоторые отдыхающие приходят в публичные места нагишом и провоцирую конфликтные ситуации.

Большинство из туристов предъявляют завышенные требованию к съёмному жилью. Они хотят арендовать его за небольшую сумму, чтобы там были все удобства и сервис. Некоторые туристы из России скандалят, если им не приносят завтрак.

Хозяева кафе тоже пожаловались на россиян. Бывают ситуации, что туристы ругаются с персоналом и не хотят оплачивать заказ. Они говорят в таких случаях, что им подали невкусную еду.

Путешественники из России также нередко устраивают драки. В кафе они бросают еду и посуду на пол. Многие требуют сделать скидку или угостить их бесплатно, обвиняя заведение в том, что там торгуют просроченными продуктами.

Источник: https://runews24.ru/

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 16:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ НАШЕЛ В АБХАЗИИ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ НЕДОСТУПЕН НА РОДИНЕ ПРЕМЬЕР АБХАЗИИ НАЗВАЛ «ГЛУПОСТЯМИ» ПЛАНЫ ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИИ ВЗЯТЬ АБХАЗИЮ И СОЧИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.