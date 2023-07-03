ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ НАЧАЛИ МАССОВО ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Жители Абхазии массово пожаловались на поведение российских туристов. Отдыхающих обвинили в нежелании соблюдать традиции и высокомерии.
Абхазы рассказали, что гости из России относятся к местным жителям свысока. Туристы ходят в населённых пунктах республики полуодетыми, заходят в кафе в мокрых купальниках, грубят в ответ на замечания. Некоторые отдыхающие приходят в публичные места нагишом и провоцирую конфликтные ситуации.
Большинство из туристов предъявляют завышенные требованию к съёмному жилью. Они хотят арендовать его за небольшую сумму, чтобы там были все удобства и сервис. Некоторые туристы из России скандалят, если им не приносят завтрак.
Хозяева кафе тоже пожаловались на россиян. Бывают ситуации, что туристы ругаются с персоналом и не хотят оплачивать заказ. Они говорят в таких случаях, что им подали невкусную еду.
Путешественники из России также нередко устраивают драки. В кафе они бросают еду и посуду на пол. Многие требуют сделать скидку или угостить их бесплатно, обвиняя заведение в том, что там торгуют просроченными продуктами.
Источник: https://runews24.ru/
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