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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ НАШЕЛ В АБХАЗИИ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ НЕДОСТУПЕН НА РОДИНЕ

Новости Понедельник, 03 июля 2023 16:25
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РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ НАШЕЛ В АБХАЗИИ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ НЕДОСТУПЕН НА РОДИНЕ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Российский блогер-путешественник и автор «Дзен»-канала «Не раз очарованный странник» недавно побывал в Абхазии и поделился своими открытиями, сделанными в республике. Кроме того, он отыскал в регионе продукт, который нельзя купить в России.

По словам тревел-блогера, многие убеждены, что абхазский климат совсем не подходит для разведения винограда и развития виноделия. Более того, бытует мнение, что в Абхазии для производства вина привыкли использовать виноград из Молдавии. Но на самом деле, добавил он, виноград здесь растет уже много сотен лет.

Именно по этой причине автор и поставил перед собой цель – найти в Абхазии качественное вино местного производства. На удивление, сделать это оказалось несложно.

Цвет местного напитка под названием «Гарп», отмечает путешественник, получился довольно темным, он практически не пропускает свет. По его личным ощущениям, его можно сравнить с чем-то вроде «Мукузани», который готовят с использованием «Саперави», а после выдерживают в бочках из дубового дерева. Сам же вкус показался автору довольно сложным, но при этом еще и весьма приятным.

Турист добавил, что многие люди считают дурным вкусом абхазские и грузинские вина. Вот только сам он уверен в ошибочности этого суждения. По его словам, вино, которое ему удалось найти и купить в небольшом винодельном магазине в Абхазии, это только доказывает.

Еще один приятный момент, на который обратил внимание блогер, заключается в том, что владелец магазина добровольно прошел процедуру сертификации в Росстандарте, хотя его напиток в Россию совсем не экспортируется.

Источник: https://dni24.com

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 16:29

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