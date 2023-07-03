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Абхазия Информ

В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ СУХУМА БУДЕТ ОТКРЫТ ИЗОЛЯЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БОКС

Новости Понедельник, 03 июля 2023 16:22
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В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ СУХУМА БУДЕТ ОТКРЫТ ИЗОЛЯЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БОКС

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. По инициативе Министерства здравоохранения в Инфекционной больнице Сухума в скором времени будет завершен ремонт изоляционно-диагностического (мельцеровского) бокса. Ход ремонтных работ проверил министр здравоохранения Эдуард Бутба. 

«Средства на строительство бокса были выделены из резервного фонда Кабинета министров – 2 млн 328 тысяч рублей. Данный бокс был необходим для специализированного медицинского учреждения, и Минздрав не мог оставить этот вопрос без внимания», – отметил Эдуард Бутба.

По словам главврача больницы Астамура Гуния больные со смешанной инфекцией, неясным диагнозом или с особо опасными заболеваниями сразу поступают в индивидуальные «мельцеровские» боксы и получают все необходимую медицинскую помощь в изоляции.

Министра заверили, что ремонтные работы будут завершены в течение десяти дней.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 16:24

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