В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ СУХУМА БУДЕТ ОТКРЫТ ИЗОЛЯЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БОКС

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. По инициативе Министерства здравоохранения в Инфекционной больнице Сухума в скором времени будет завершен ремонт изоляционно-диагностического (мельцеровского) бокса. Ход ремонтных работ проверил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Средства на строительство бокса были выделены из резервного фонда Кабинета министров – 2 млн 328 тысяч рублей. Данный бокс был необходим для специализированного медицинского учреждения, и Минздрав не мог оставить этот вопрос без внимания», – отметил Эдуард Бутба.

По словам главврача больницы Астамура Гуния больные со смешанной инфекцией, неясным диагнозом или с особо опасными заболеваниями сразу поступают в индивидуальные «мельцеровские» боксы и получают все необходимую медицинскую помощь в изоляции.

Министра заверили, что ремонтные работы будут завершены в течение десяти дней.