ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1796 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1796 нарушений правил дорожного движения, из которых 51 – нарушение норм тонирования автостекол.

71 водитель привлечен к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

По приказу министра внутренних дел Роберта Киут в выходные дни 1 и 2 июля по республике прошли рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильными средствами в нетрезвом состоянии и иных правонарушений. Для повышения качества работы сотрудниками в ходе рейда применена ротация кадров.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/