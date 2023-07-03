В СУХУМЕ СТАРТОВАЛА «ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Сегодня, на базе средней школы №2 им. А. С. Пушкина стартовала работа II сезона «Школы педагогического мастерства». Основной целью летней Школы является профессиональное развитие педагогов через обмен опытом в сфере образования, ознакомление с современными подходами, технологиями обучения, воспитания и управления образовательными организациями.

Во II сезоне «Школы педагогического мастерства» принимают участие 146 учителей и воспитателей. Занятия будут проходить с 3 по 8 июня.

В течении недели мастер-классы проводят преподаватели Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, преподаватели Абхазского государственного университета, работники Института педагогики им. Н. Х. Адзинба, а также ведущие преподаватели общеобразовательных учреждений Сухума.

Мастер-классы проводятся по 13 направлениям:

Абхазский язык и литература;

Абхазский язык в русском секторе;

Русский язык и литература;

Английский язык;

Математика;

Физика;

Химия;

Биология;

География;

Начальная школа;

Дошкольное образование;

Завучи.

Об этом сообщает Управление образования столицы.