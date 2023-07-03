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Абхазия Информ

РУСЛОВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКЕ КОДОР

Новости Понедельник, 03 июля 2023 15:55
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РУСЛОВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКЕ КОДОР

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. В связи с возникшей угрозой размыва и подтопления близлежащих жилых территорий, на основании экологического заключения и по согласованию с президентом, было принято решение провести работы по выпрямлению русла реки Кодор. 

По словам начальника отдела по техническому надзору УКС Абхазии Саида Саманба, работы по регулировке русла ведутся для того, чтобы избежать выхода реки из берегов и подтопления близлежащих сел.

«Кодор – серьезная река. Она не раз наносила колоссальный ущерб сельхозугодиям и имуществу жителей сел Уарча, Адзюбжа и Кацикыт», – отметил он.

В селе Кацикыт работы ведутся на протяжении полутора месяцев на участке ЛЭП 220-110. Здесь строится канал, длина которого составит 2,2 км, ширина – 200 м, средняя глубина канала – 1,5 м. В канал ляжет основное русло реки.

«В верхней части река будет перекрыта и перекинута в новый канал в центре поймы, т.е. река будет отброшена от берега Гулрыпшского района в центр», – добавил Саманба.

Директор подрядного предприятия ООО «Неруд-Инвест» Бенур Квирая отмечает, что выпрямление русла было остро необходимой мерой: «По работам на этом участке даже не была составлена смета, но, не выполнив их, бессмысленно проводить какие-либо другие работы. Если не заниматься рекой, она может затопить до 5000 хозяйств, включая аэропорт».

Объем выполненных работ на данном участке составил примерно 1 млн кубов перемещенного грунта, а после создания береговой линии подрядчик будет каждый год помогать очищать Кодор. 

По словам Квирая, такие мероприятия, но в меньших масштабах, должны вестись круглый год, потому что река несет огромное количество инертного материала.

«В советское время, согласно архивным данным, на реке Кодор стояло около 100 единиц техники, которая работала круглый год, а из бюджета расходовалось до 4 млн советских рублей ежегодно», – рассказал он. 

Квирая также отметил важность привлечения строительных компаний, в том числе зарубежных, которым, к примеру, в укладке дорог, строительстве зданий при производстве бетона требуется инертный материал.

«Если Абхазия заключит контракт с такой организацией, то республика будет получать двойную выгоду в виде очищенного речного русла и выручки от продажи спускающихся по реке камней», – сказал подрядчик.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 16:12

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