АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ
Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» проведены оперативно-профилактические мероприятия по проверке объектов общественного питания города Гагра, в результате которых найдена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора в количестве 102-х бутылок, раннее ввезенных на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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