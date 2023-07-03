АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» проведены оперативно-профилактические мероприятия по проверке объектов общественного питания города Гагра, в результате которых найдена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора в количестве 102-х бутылок, раннее ввезенных на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства.