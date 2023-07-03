ОШТРАФОВАНЫ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛЯЖЕЙ
Новости Понедельник, 03 июля 2023 14:50
Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии провели плановые проверки пляжей в городах Новый Афон, Гудаута, Гагра, Пицунда и поселке Цандрипш. Инспектировалась готовность зон купания согласно установленным нормам и предписаниям.
Полностью соответствовал установленным нормативам пляж в городе Новый Афон. Что касается остальных пляжей, то по ним приняты административные меры в виде штрафных санкций по отношению к ответственным за их состояние лицам.
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