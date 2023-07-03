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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЛЕОНА МИНДЖИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Новости Понедельник, 03 июля 2023 14:43
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЛЕОНА МИНДЖИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД Республики Абхазия окончено производством и направлено в Суд уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора, в отношении Минджия Леона Лериевича. 

Леон Минджия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 29 и ч. 4 ст. 156 УК РА, квалифицирующим признаком которого является покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемый, являясь председателем общественной организации «Ассоциация силовых структур Абхазии» и имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере (денежными средствами в сумме 300 000 рублей), путем обмана взял на себя заведомо неисполнимые обязательства об оказании содействия в получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия. При этом заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство Абхазии на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджия Л. Л., обратился в правоохранительные органы.

В качестве аванса за свои услуги злоумышленник получил 150.000 рублей от доверенного лица заявителя при состоявшейся встрече между посредником и обвиняемым Минджия в ходе проведения оперативного эксперимента. Именно после передачи денежных средств гражданину Минджия, было произведено задержание последнего с поличным.

Реализовали оперативно-розыскные мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовом сопровождении СОБР МВД.

Доказательной базой по уголовному делу являются показания обвиняемого, показания потерпевшего и свидетелей, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, протоколы осмотра предметов и документов, а так же вещественных доказательства.

Таким образом, Леон Минджия обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, квалифицирующим признаком которого является покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия, совершенное в особо крупном размере. За совершенное противозаконное деяние уголовным законодательством Республики Абхазия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 14:50

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