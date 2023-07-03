В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ГОССЛУЖБ НА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ ПУНКТЕ «ПСОУ»

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам организации на КПП «Псоу» функционирования государственных служб и частных организаций, занимающихся предоставлением услуг на приграничной территории. В совещании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, руководство МВД во главе с министром Робертом Киутом, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, начальник Пограничного отряда СГБ республики Рустам Латипов.

С учетом многочисленных нареканий граждан, в том числе туристов, премьер-министр поручил министерствам экономики и внутренних дел совместно с уполномоченными органам власти и управления в кратчайшие сроки разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка на КПП «Псоу», соблюдению правил лицензирования предоставляемых услуг, утвердить схему организации движения пассажирского и частного автотранспорта, функционирования автовокзала «Псоу», благоустройства территории, обеспечения нормального перемещения граждан и автомобильного транспорта через государственную границу.

Об этом сообщает сайт правительства.