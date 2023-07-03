АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости. В поздравительном письме, в частности, говорится:
«Примите самые искренние поздравления с Днем независимости Республики Беларусь.
Этот праздник является символом возрождения вашей страны, свидетельствует о непоколебимой силе духа и мужества белорусского народа, которые навсегда запечатлены в исторической памяти подвигом солдат в годы Великой Отечественной Войны.
В этот день, 79 лет назад столица Беларуси была освобождена, а немецко-фашистские захватчики – разгромлены. Минская операция служит примером высокого военного искусства.
Абхазия и Беларусь, являясь частью одной страны, вместе противостояли единому врагу и вместе возрождали мирную жизнь. Эта историческая связь абхазского и белорусского народов является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений сегодня. Убежден, что данная положительная динамика в лучшем виде отражает стремления народов Абхазии и Беларуси.
Пользуясь представившейся возможностью, желаю Вам, Александр Григорьевич, и всему народу Республики Беларусь мирного неба, процветания, здоровья и благополучия».
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