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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Новости Понедельник, 03 июля 2023 14:26
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сухум. 3 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости. В поздравительном письме, в частности, говорится:

«Примите самые искренние поздравления с Днем независимости Республики Беларусь. 

Этот праздник является символом возрождения вашей страны, свидетельствует о непоколебимой силе духа и мужества белорусского народа, которые навсегда запечатлены в исторической памяти подвигом солдат в годы Великой Отечественной Войны. 

В этот день, 79 лет назад столица Беларуси была освобождена, а немецко-фашистские захватчики – разгромлены. Минская операция служит примером высокого военного искусства. 

Абхазия и Беларусь, являясь частью одной страны, вместе противостояли единому врагу и вместе возрождали мирную жизнь. Эта историческая связь абхазского и белорусского народов является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений сегодня. Убежден, что данная положительная динамика в лучшем виде отражает стремления народов Абхазии и Беларуси. 

Пользуясь представившейся возможностью, желаю Вам, Александр Григорьевич, и всему народу Республики Беларусь мирного неба, процветания, здоровья и благополучия».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июля 2023 14:29

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