АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Этот праздник является символом возрождения вашей страны, свидетельствует о непоколебимой силе духа и мужества белорусского народа, которые навсегда запечатлены в исторической памяти подвигом солдат в годы Великой Отечественной Войны.



В этот день, 79 лет назад столица Беларуси была освобождена, а немецко-фашистские захватчики – разгромлены. Минская операция служит примером высокого военного искусства.



Абхазия и Беларусь, являясь частью одной страны, вместе противостояли единому врагу и вместе возрождали мирную жизнь. Эта историческая связь абхазского и белорусского народов является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений сегодня. Убежден, что данная положительная динамика в лучшем виде отражает стремления народов Абхазии и Беларуси.



Пользуясь представившейся возможностью, желаю Вам, Александр Григорьевич, и всему народу Республики Беларусь мирного неба, процветания, здоровья и благополучия».